إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي

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    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

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    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

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    معرض الإضاءة والصوت

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    المستقبل الذكي

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    مايو - مايو

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    12:00
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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
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    ليرن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

6 مايو 2024

إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي

اقتصاد
إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أعلن الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي.

وأوضح المركز، أن الـ 20 رخصة، شملت 9 رخص محجر مواد بناء، و6 رخص فائض خدمات معدنية، و5 رخص استطلاع.

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وأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ 2,457 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,581 رخصة، تليها رخص الكشف بـ611 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ28 رخصة.

أنواع الرخص التعدينية

يذكر أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

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وحدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.

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