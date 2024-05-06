أيرلندا وإسبانيا تناقشان الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بحث رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، اعتراف دولتهما بدول فلسطين، وذلك بعد المناقشات التي أجرياها رئيسا الوزراء، سابقًا في دبلن وبروكسل الشهر الماضي في هذا الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، إن المحادثات التي جرت اليوم هي الثالثة من نوعها التي تجرى بين رئيسي وزراء أيرلندا وإسبانيا.

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وناقشا الوضع المريع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة، واتفقا على مواصلة العمل للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى لدى حمس وزيادة تدفق المساعدات.