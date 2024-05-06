طاقم تحكيم إسباني يُدير مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الهلال والأهلي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.

في الجانب الآخر يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 55 نقطة، حيث فاز الراقي في 16 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما هُزم في 6 مباريات.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي اليوم:

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس، ويعاونه ايكر دي فرانشيسكو وراؤول كابانييرو.

والسعودي فريح الجلعود حكمًا رابعًا، ورادو بيتريسكو حكم لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي فيصل القحطاني.

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين الأهلي والهلال، نجح الزعيم في الفوز بنتيجة 3/1، في بطولة دوري روشن السعودي.