اعتماد أكثر من 30 مركزًا للفحص الفني الدوري للمركبات في السعودية

اعتمد المركز السعودي للاعتماد أكثر من 30 مركزًا للفحص الفني الدوري للمركبات في السعودية.

واستقبل المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، الرئيس التنفيذي لشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات المهندس سطام بن عبداللطيف الحزامي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة حصول أكثر من 30 مركز فحص تابع للشركة على الاعتماد السعودي , وذلك في مجال اعتماد جهات التفتيش وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020.

وجاء اعتماد مراكز الفحص التابعة للشركة إيمانًا بأهمية تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتهاعلى إصدار تقارير موثوقة ودقيقة، وبوجود ممارسات ملائمة وتوافر لبيئة مناسبة للاختبارات، مما يسهم في ضمان وسلامة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

ويسعى الاعتماد السعودي إلى تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، إضافةً إلى تشجيع جهات تقويم المطابقة على الالتزام بأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وزيادة ثقة المستهلك بها.