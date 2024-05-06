محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية نفذت 166 مشروعًا تنمويًا في الصومال بـ 460 مليون دولار

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

6 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية نفذت 166 مشروعًا تنمويًا في الصومال بـ 460 مليون دولار

محليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية نفذت 166 مشروعًا تنمويًا في الصومال بـ 460 مليون دولار

الوئام – خاص

تواصل السعودية دعم الصومال وضمان سيادته ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية بما يتماشى مع القانون الدُوليّ، وتعمل في إطار منظمة التعاون والإسلامي والجامعة العربية والعديد من المنظمات الدولية الأخرى على دعم مسيرة السلام والاستقرار وحفظ الأمن في البلاد.

السعودية أحد أكبر الداعمين للصومال

وقال الدكتور رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن السعودية أكبر الداعمين للصومال التي دائماً كانت تحتاج لدعم دولي من دول متعددة لمواجهة أزمات الإرهاب والظروف الإنسانية كنقص الغذاء ومشروعات التنمية الاجتماعية والحضرية.

وأضاف “زهدي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه في بداية العام الحالي زار مبعوث خاص من السعودية الصومال ودشن عددًا من المشاريع التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفي حينه بلغ الدعم السعودي للصومال وللمشروعات التنموية فيه أكثر من 460 مليون دولار فيما يتجاوز عدد المشروعات 166 مشروعا سعوديا نفذتها السعودية أو يجري تنفيذها في الصومال.

وتابع الخبير في الشؤون الإفريقية: “ومن أوجه الدعم كان مطالبة السعودية للدول العربية والدولية بالعفو عن الديون الخاصة بالصومال وهذا حدث في مؤتمر القمة العربية في جدة ومن أوجه الدعم الأخرى من السعودية الواضحة للصومال كان بيانات السعودية لدعم السيادة الصومالية على أراضيها بعد الاتفاق غير الشرعي الذي يخص إقليم أرض الصومال”.

أمن واستقرار الصومال

واستكمل “زهدي”: “كل هذه المبادرات من الدعم تأتي في إطار أن السعودية دولة رئيسية في المنطقة ودولة عربية وإسلامية رائدة والصومال دولة عربية إسلامية، بالإضافة إلى أن الصومال دولة تطل على البحر الأحمر أو مضيق باب المندب والبحر الأحمر ممر مائي هام تتشارك فيه كلاً من الصومال وعدد من الدول ومنها السعودية وبالتالي يهمها أمن واستقرار الصومال”.

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