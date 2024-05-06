تقارير تكشف تعافي لاعب النصر من الإصابة

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي سامي النجعي، وعبد الرحمن غريب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ويعاني النجعي من تمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة ضمك، فيما يعاني غريب من تمدد في العضلة الخلفية، والتي أصيب به أمام الخليج في دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر، سيسلم البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق التقرير الطبي بشأن الحالة الصحية والبدنية للثنائي المذكور في تدريبات الغد.

وأشارت الرياضية إلى أن الفحوص المبدئية، أثبتت انتهاء النجعي من برنامجه التأهيلي، وإمكانية مشاركته في تدريبات الفريق بدءًا من الغد.

وأوضحت الرياضية بأن الفحوص الطبية التي سيجريها غريب، ستحدد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 74 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز العالمي في 24 مباراة، وتعادل في مواجهتين بينما هُزم في 4 لقاءات.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الأخدود، في المباراة المقرر لها يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين