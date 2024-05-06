انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.. إقبال قياسي يعكس أهمية دورها في النمو الاقتصادي

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

6 مايو 2024

انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.. إقبال قياسي يعكس أهمية دورها في النمو الاقتصادي

محليات
انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.. إقبال قياسي يعكس أهمية دورها في النمو الاقتصادي

شهدت انتخابات الغرفة التجارية في الرياض أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الغرف التجارية بالسعودية، حيث شارك 121 ألف عضو، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة بالرياض فوز 9 مرشحين وهم: إبراهيم بن الشيخ بـ 9976 صوتاً، وفواز العطاوي العتيبي بـ8381 صوتاً، وفيصل السهلي بـ7989 صوتاً، وتركي خالد العجلان بـ7905 أصوات، وسلمان مسعد العتيبي بـ6578 صوتاً، وعبدالسلام الماجد بـ6234 صوتاً، وسالم علي العجمي بـ6058 صوتاً، ونغيمش العجمي بـ5710 أصوات، وعجلان سعد محمد العجلان بـ5657 صوتاً.

مهام ومسؤوليات

وتمنى المهندس إبراهيم بن الشيخ بعد فوزه في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض أن يوفق في الأربع سنوات المقبلة، موضحا أن الغرف التجارية لها مهام ومسؤوليات بعد الحراك الحكومي والرؤية التي اختصرت الكثير.

وتلعب الغرفة التجارية في الرياض دورًا مهما في نمو المدينة اقتصاديًا من خلال العديد من المبادرات والأنشطة التي تدعم القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات وتعزز التجارة.

مدينة جذابة للاستثمار

وتُعدّ هذه الجهود من قبل الغرفة التجارية عاملًا مهمًا في جعل الرياض مدينة جذابة للاستثمار والأعمال وتساهم بشكل فعّال في نمو المدينة اقتصاديًا.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب الغرفة التجارية دورًا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في الرياض من خلال تشجيع الشركات على دعم المجتمع المحلي والمشاركة في مبادرات تنموية.
كما تُعدّ شريكًا أساسيًا للحكومة في سعيها لتحقيق رؤية 2030 وجعل الرياض مدينة عالمية رائدة في مختلف المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي.

المتغيرات الاقتصادية

وعزى مختصون بشؤون الغرف التجارية الحضور غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات إلى ما حققته الغرفة من حراك واسع واكب المتغيرات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد التي تعيشها المملكة في ظل “رؤية 2030”.

ويرى مختصون أن هذا الحضور يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وأنهم قادرون على تمثيل القطاع الخاص بشكل فعال في مختلف المحافل المحلية والدولية.
ويُعتبر حضور الانتخابات القياسي مؤشرًا على عودة الحراك لمجتمع الغرف التجارية، وأن الغرف باتت تلعب دورًا مهما في دعم الاقتصاد الوطني.

وتعد غرفة الرياض من كبرى الغرف التجارية في المنطقة والخليج، وتضم أكثر من 100 ألف عضو يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

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