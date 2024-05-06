جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي بسبب “تظاهرات غزة”

أعلنت جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك والتي تشهد تظاهرات ضد الحرب في غزة، الاثنين أنها قررت إلغاء حفل تخرج الطلاب الرئيسي الأسبوع المقبل.

وقالت الجامعة إنها “ستتخلى عن الحفل على مستوى الجامعة المقرر في 15 مايو” وستنظم سلسلة من الفعاليات الصغيرة بدلا منه.

وأضافت “نحن عازمون على منح طلابنا الاحتفال الذي يستحقونه ويرغبون به”، مشيرة إلى أن “الاحتفالات الأصغر نطاقا والتي تقام في حرم الجامعة تحمل أهمية بالغة لهم ولعائلاتهم”.

وتابعت “سنركز مواردنا على هذه الاحتفالات في الجامعة وعلى إبقائها آمنة وتحترم الجميع وتجري بسلاسة. يتم بذل جهود بالغة للوصول إلى هذا الهدف”.

تهزّ الاحتجاجات ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة الجامعات الأميركية منذ أسابيع، ما دفع الشرطة لتنفيذ حملات أمنية وعمليات توقيف واسعة النطاق بينما صدرت توجيهات من البيت الأبيض لإعادة النظام.

أخرجت الشرطة الأسبوع الماضي متظاهرين احتلوا مبنى جامعة كولومبيا وأخلت مخيم اعتصام غير مصرّح له أقيم في حديقة الحرم الجامعي.