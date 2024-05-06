ما هو تأثير تناول الطفل المشروبات الغازية قبل عمر الثانية؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة سوانسي البريطانية عن مخاطر كبيرة لتناول الأطفال للمشروبات الغازية قبل سن الثانية، حيث وجدت الدراسة أن هذه المشروبات تزيد من خطر زيادة الوزن في سن البلوغ.

‎وتابعت الدراسة 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة وحتى سن 24 عاماً، ووجدت أن الأطفال الذين شربوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر قبل سن الثانية كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن في سن البلوغ مقارنة بالأطفال الذين لم يتناولوا هذه المشروبات.

‎وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن الأطفال الذين شربوا عصير الفاكهة الطبيعي بدلاً من المشروبات الغازية في سن مبكرة كانوا أكثر ميلاً لاتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة.

‎وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين شربوا المشروبات الغازية في سن مبكرة كانوا يستهلكون سعرات حرارية أكثر ودهونًا وسكريات وأقل أليافًا مقارنة بالأطفال الذين شربوا عصير التفاح.

كما وجدت الدراسة أن هؤلاء الأطفال كانوا أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية مثل البرغر والنقانق والبيتزا والبطاطا المقلية.

‎وتؤكد هذه الدراسة على أهمية اتباع نظام غذائي صحي في سن مبكرة، خاصةً وأن العادات الغذائية في هذه المرحلة تؤسس لأنماط غذائية تدوم مدى الحياة.