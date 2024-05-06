إطلاق 30 مشروعًا تنمويًا للطرق في الرياض بتكلفة تجاوزت 2.8 مليار ريال

أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عن انطلاق 30 مشروعًا تنمويًا للطرق في المنطقة، بطول إجمالي يبلغ 1020 كم وتكلفة تقدر بحوالي 2.8 مليار ريال. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بقصر الحكم وزير النقل والخدمات اللوجستية وعدد من القيادات الوزارية.

وفي كلمته، أشاد الأمير فيصل بالاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، معربًا عن شكره للوزير والعاملين في الوزارة على جهودهم المستمرة في تحسين الخدمات اللوجستية والنقل.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في دعم الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

من بين المشروعات المعلنة، يتضمن ذلك ازدواج طريق الرياض / الرين / بيشة بطول 560 كم بتكلفة مليار ريال، واستكمال ازدواج المحول الشرقي لربط الخرج بطريق الدمام السريع بطول 102 كم وبتكلفة 602 مليون ريال، وتنفيذ المداخل والمخارج لكلية الملك سعود بالحرس الوطني بطول 20 كم وبتكلفة 274 مليون ريال، واستكمال ازدواج طريق الرياض / خريص / الأحساء بطول 68 كم وبتكلفة 105 ملايين ريال.