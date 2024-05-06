لاعب روما مهدد بالإيقاف بسبب مافعله أمام يوفنتوس

أصبح رايان كريستانتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، مهدد بالإيقاف لمباراة واحدة.

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو فأن رايان مهدد بالإيقاف بسبب التقاط الكاميرات له بالتلفظ بعبارات غير لائقة خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن الكاميرا رصدت رايان وهو يتلفظ بألفاظ نابية، التقطتها الكاميرات بوضوح، وبالتحديد في الدقيقة 75 من مباراة روما ويوفنتوس.

وأوضح الموقع بأن الاتحاد الإيطالي لو قرر تسليط الضوء على الواقعة بناء على التسجيلات الصوتية والمرئية فاللاعب سيتم إيقافه لمباراة واحدة، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه أمام أتالانتا في بطولة الدوري.

وحسم التعادل الإيجابي أحداث مباراة يوفنتوس وروما بهدف لمثله، والتي أقيمت في إطار منافسات الدوري الإيطالي، والتي أقيمت أمس.

ويحتل نادي روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه 60 نقطة في رصيده، حيث خاض 35 مباراة، فاز في 17 لقاء، وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 66 نقطة، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 12 لقاء، بينما هُزم في 5 مواجهات.