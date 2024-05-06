لاعب أرسنال محط أنظار أندية الدوري السعودي والإيطالي

يحظي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، باهتمام الدوري السعودي للمحترفين، والإيطالي، من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 83 نقطة في رصيده، حيث خاض 36 مباراة، وفاز في 26 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلهم.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور فأن الغاني توماس بارتي البالغ من العمر 30 عامًا في آرسنال، يجذب اهتمام من أندية الدوري الإيطالي ودوري المحترفين السعودي، لضمه في الصيف.

فيما يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين الأهلي والهلال، نجح الزعيم في الفوز بنتيجة 3/1، في بطولة دوري روشن السعودي.