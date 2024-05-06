قاضي محاكمة ترامب يهدد بسجنه بسبب تصريحاته العلنية

هدد القاضي الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب الجنائية في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق بـ”السجن” لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.

وفرض القاضي خوان ميرتشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب “لانتهاكه أمرا أصدره، بقيامه بوضع تعليقات علنية حول هيئة المحلفين والطريقة التي تم اختيار اعضائها” وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد “تعرضه للسجن”.

والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترامب غرامة قدرها تسعة آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة اركتبها لأنه حمل علنا على شهود واعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته وهدد بسجنه في حال إعادته الكرة.

ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، احتمال إدانته في هذه القضية، ونظريا احتمال الحكم عليه بالسجن. ويحاكم الرئيس الجمهوري السابق في أربع قضايا جنائية.

وترامب البالغ 77 عاما مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.