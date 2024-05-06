وزير التجارة يناقش تعزيز التعاون الاقتصادي مع ماليزيا

استقبل رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، صباح اليوم في العاصمة كوالالمبور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

تناول الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكات في المجالات الحيوية ذات الأولوية للطرفين.

ويضم الوفد السعودي مسؤولين وخبراء من مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في زيارة عمل تهدف إلى زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى 44 فردا ممثلين لجهات مختلفة منها وزارة التجارة والاستثمار ووزارة التعليم والتكنولوجيا والابتكار والمركز الوطني للتنافسية وغيرها.

وعقد الوزير اجتماعات منفصلة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الماليزيين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للجانبين.

وأشاد الدكتور القصبي بالتحولات التي شهدتها المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وما ترتب عليها من تطور شامل في المجال الاقتصادي والتجاري.

وأكد على أهمية العلاقة الثنائية بين المملكة وماليزيا والفرص الكبيرة المتوفرة لزيادة توسيع وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.