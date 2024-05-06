الاتحاد السعودي يُعلن مواعيد وملاعب مباراتي الأخضر أمام الأردن وباكستان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد وملعب مباراتي المنتخب أمام منتخبي باكستان والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد الأخضر لختام مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، بجوار كلا من الأردن وباكستان، وطاجيكستان.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، ويحل الأردن في الوصافة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي طاجيكستان برصيد 5 نقاط، ويتذيل باكستان المجموعة بدون رصيد.

باكستان والسعودية:

سيواجه المنتخب السعودي نظيره باكستان يوم 6 يونيو المقبل، على استاد جناح إسلام آباد، في الجولة الخامسة.

السعودية والأردن:

فيما سيلاقي المنتخب السعودي نظيره الأردني يوم 11 يونيو المقبل، على استاد الأول بارك في الرياض، في الجولة الأخيرة من التصفيات.