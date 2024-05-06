أمطار غزيرة بالمنطقة الشرقية ومتوسطة في نجران

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى الأحمر، محذرًا من أمطار غزيرة على محافظة العديد في المنطقة الشرقية.

كما أشار بيان المركز إلى أمطار متوسطة (إنذار برتقالي) على محافظة شرورة في منطقة نجران.

وتوقع بيان الأرصاد أن تشهد العديد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة الشرقية انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

وفي بيان سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على بعض مناطق المملكة خلال الفترة من 5 إلى 11 مايو الجاري، خاصة على أجزاء من مناطق الشرقية وجنوب منطقة الرياض وعسير ونجران وجازان.