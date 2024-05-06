التشكيل الرسمي لقمة الهلال والأهلي

أعلن ماتياس يايسله مدرب الأهلي ، ونظيره جورجي جيسوس المدير الفنى لفريق الهلال تشكيل قمة الأهلى ضد الهلال، استعدادًا للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، فى الكلاسيكو السعودي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2023/ 2024 علي ملعب استاد ملعب الملك عبد الله الدولي، الجوهرة المشعة

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال كالتالى

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، ديميرال.

خط الوسط: رياض محرز، فرانك كيسي، زياد الجهني.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، فراس البريكان، الان سان ماكسيمان.

فيما ضم تشكيل الهلال الأساسي ضد الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، تمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، رينان لودى.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، ميشايل.