موعد تسلم ريال مدريد درع الدوري الإسباني

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرار اتحاد الكرة الإسباني منح فريق ريال مدريد كأس الدوري الإسباني يوم 14 مايو الجاري في مباراة الافيس بالدوري والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر منح ريال مدريد على كأس الدوري الإسباني في البرنابيو في مباراة ضد ألافيس يوم 14 مايو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الكأس لن تكون في الاحتفالات في ملعب سيبيليس يوم الأحد الذي يستضيف مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري.

من ناحية أخرى توج فريق ريال مدريد بطلا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.