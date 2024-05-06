برشلونة يهدد تشافي بالإقالة من جديد

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، إن مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بات على المحك، رغم تراجعه مؤخرا عن قراره بالمغادرة عقب نهاية الموسم الحالي، وإعلانه الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الوضع تغير داخل إدارة برشلونة، بعد خسارة الفريق أمام جيرونا (2-4)، وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.

وترى الإدارة أن احتلال المركز الثالث في نهاية الموسم، سيكون بمثابة فشل، يجب بعده اتخاذ قرارات تتعلق بقائمة اللاعبين، وحتى مصير المدرب، وفقا للصحيفة.

وأجلت إدارة برشلونة، بشكل عاجل، كل القرارات الخاصة بتجديد عقود اللاعبين أو الإعارات أو الرحيل، لحين معرفة المركز الذي سيحتله الفريق في الدوري المحلي.