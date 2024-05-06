استشاري أورام يوضح أعراض الإصابة بمرض سرطان البروستات

كشف الدكتور فهد المقبل، استشاري الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعراض سرطان البروستات، حيث يشمل تغير لون البول وزيادة الحاجة إلى التبول، مشيرًا إلى أن التاريخ العائلي يعد من بين العوامل التي تزيد فرص الإصابة بهذا المرض.

في تصريحات متلفزة، علق الدكتور المقبل على إعلان إصابة الفنان محمد عبده بسرطان البروستات، وكشف أنه يتلقى حقنة هرمونية كل 3 أشهر، لافتًا إلى أنه في حالة المرض في مراحله المبكرة أو المتأخرة يتم تناول الحقنة الهرمونية كل شهر أو 3 أشهر، وتعطى نتائج إيجابية واستجابة عالية جدًا.

وأوضح الدكتور المقبل أن حجم ورم البروستات يعتبر مؤشرًا لسيطرة المرض، وأن الخطة العلاجية المناسبة تعتمد على نوع وتقدم المرض. قد يشمل العلاج الهرموني أو العلاج الموجه أو العلاج الكيماوي أو إجراء جراحي أو العلاج الإشعاعي.

وحذر استشاري الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي من أن السمنة والتدخين ووجود تاريخ عائلي للمرض يعتبرون عوامل خطورة للإصابة بسرطان البروستات.