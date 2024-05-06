انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويُعد هذا الحدث الضخم منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والحلول في مختلف القطاعات الصناعية، وجمع الشركات المحلية والعالمية تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

ويضم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أربعة معارض رئيسية هي:

المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية:

يُتيح هذا المعرض فرصة استكشاف أحدث التطورات في مجال صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، ويُعد وجهة مثالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

المعرض السعودي للطباعة والتغليف:

يُسلط هذا المعرض الضوء على أحدث ابتكارات صناعة الطباعة والتغليف، ويُقدم حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات.

المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية:

يُقدم هذا المعرض حلولًا ذكية لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، ويُساهم في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

المعرض السعودي للتصنيع الذكي:

يُركز هذا المعرض على عرض أحدث التقنيات في مجال التصنيع الذكي، ويُساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الصناعي.

يُقدم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 فرصة مثالية لاستكشاف العديد من المُمكنات الهائلة، بما في ذلك:

– تعزيز عدالة المنافسة وخلق بيئة تنافسية: يُساهم الحدث في دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي.

– دعم الاستدامة وتعزيز الصادرات: يُركز المعرض على عرض حلول تقنية صديقة للبيئة تُساهم في تحقيق الاستدامة، كما يُتيح للشركات فرصة التواصل مع المشترين الدوليين لتعزيز صادراتها.

– يُشكل المعرض المصاحب للحدث منصة هامة لعقد العديد من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك:

ويُشارك في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أكثر من 500 شركة من 24 دولة، منها 385 شركة عالمية و115 شركة محلية. ويُعد هذا التنوع الكبير في المشاركة دليلًا على الأهمية الكبيرة التي يُوليها هذا الحدث لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الشركات من جميع أنحاء العالم.