انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

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  • معارض
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

6 مايو 2024

انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

اقتصاد
انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويُعد هذا الحدث الضخم منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والحلول في مختلف القطاعات الصناعية، وجمع الشركات المحلية والعالمية تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

ويضم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أربعة معارض رئيسية هي:

المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية:

يُتيح هذا المعرض فرصة استكشاف أحدث التطورات في مجال صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، ويُعد وجهة مثالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

المعرض السعودي للطباعة والتغليف:

يُسلط هذا المعرض الضوء على أحدث ابتكارات صناعة الطباعة والتغليف، ويُقدم حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات.

المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية:

يُقدم هذا المعرض حلولًا ذكية لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، ويُساهم في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

المعرض السعودي للتصنيع الذكي:

يُركز هذا المعرض على عرض أحدث التقنيات في مجال التصنيع الذكي، ويُساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الصناعي.

يُقدم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 فرصة مثالية لاستكشاف العديد من المُمكنات الهائلة، بما في ذلك:

– تعزيز عدالة المنافسة وخلق بيئة تنافسية: يُساهم الحدث في دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي.

– دعم الاستدامة وتعزيز الصادرات: يُركز المعرض على عرض حلول تقنية صديقة للبيئة تُساهم في تحقيق الاستدامة، كما يُتيح للشركات فرصة التواصل مع المشترين الدوليين لتعزيز صادراتها.

– يُشكل المعرض المصاحب للحدث منصة هامة لعقد العديد من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك:

ويُشارك في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أكثر من 500 شركة من 24 دولة، منها 385 شركة عالمية و115 شركة محلية. ويُعد هذا التنوع الكبير في المشاركة دليلًا على الأهمية الكبيرة التي يُوليها هذا الحدث لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الشركات من جميع أنحاء العالم.

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