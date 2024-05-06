متحدث البيت الأبيض: نراجع رد حماس على صفقة غزة ولا نؤيد عملية عسكرية في رفح

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على مراجعة رد حركة حماس على صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف “كيربي”، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أعقب موافقة حماس على صفقة وقف إطلاق النار، بأن التفاوض واجب حاليًا من أجل إعادة الرهائن، بينما أعاد تأكيد بلاده على أن مسألة اجتياح مدينة رفح ليست الحل الأمثل للأزمة الراهنة، وأن التفاوض هو السبيل الأفضل لمنع تفاقم الوضع إقليميًا، وقال: “لا ندعم شن عملية عسكرية برية في رفح لا تراعي سلامة المدنيين”.

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وتابع “كيربي” بأن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل راسخ بمساعدة إسرائيل، وإن هذا يشمل صفقات الأسلحة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات التي توقفت عن غزة.

وطالب جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، بإخلاء “فوري” للأحياء الشرقية في رفح، بأقصى جنوب قطاع غزة، مع ادعائه أن عمليته المخطط لها في المدينة ستكون محدودة.

وكشفت إسرائيل عن نيتها إخلاء ما يقدر بنحو 100 ألف فلسطيني، بدأوا النزوح من الأحياء الشرقية بالفعل، وسط قصف متواصل لجيش الاحتلال على المدينة بدأ منذ صباح اليوم، في ظل التلويح بشن هجوم بري كامل على المدينة المكتظة بالسكان.