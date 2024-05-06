أمير الرياض يُدشن 7 مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار بتكلفة 2.4 مليار ريال

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، سبعة مشاريع هامة لتصريف مياه السيول والأمطار في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية حوالي 2.4 مليار ريال.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بحي القيروان في الرياض بحضور أمير منطقة الرياض، والدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة.

يبلغ إجمالي أطوال المشاريع السبعة 400 كيلو متر داخل عدة أحياء في العاصمة الرياض، مما يرفع نسبة التغطية للمدينة بنسبة 55%.

كما يجري حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا آخر لشبكات تصريف المياه في المدينة بتكلفة إجمالية تزيد عن 3.6 مليار ريال.

وتعمل أمانة منطقة الرياض لاستكمال خطة خمسية لمشاريع الصرف الصحي والتي تهدف لتغطية باقي الأحياء المتبقية في المدينة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن تلك المشاريع صممت وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال تصريف السيول ودرء المخاطر المترتبة عليها، فضلا عن تجهيز وتدريب كوادر بشرية قادرة على التعامل مع تلك الظروف الطارئة.