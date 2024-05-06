رسالة خيسوس لجماهير الهلال بعد الفوز على الأهلي

علق البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال على الانتصار أمام الأهلي بهدفين لهدف في دوري روشن.

وقال :” أبارك للاعبي الهلال و الاهلي أجواء المباراة كانت رائعة، هذه المباراة تصنف مباراة قمة مثلما يحدث في أكبر دوريات العالم”.

وواصل :” في كرة القدم هناك استراتيجيات في لحظات من المباريات، هناك استراتيجيات فردية وجماعية، واللعب بثلاثي في الخلف سبق أن لعبنا بها وهذه الطريقة أنهينا بها مواجهة الاهلي في الدور الأول، أيضا ايجاد المفاجئة للخصم جزء من استراتيجيتنا”.

وأكمل :” الاهلي لديه جناحين خطيرين للغاية وبالرغم من أخذ احتياطاتنا إلا أننا لم نستطيع إيقافهم بالشكل الكامل”.

وأضاف :” في أي مكان نذهب إليه نشعر بدعم جمهورنا، أقدم الشكر لهم، آمل أن يكون الملعب ممتلئ في مواجهتنا القادمة تبقى لنا نقطة، نريد أجواء احتفالية في ملعبنا”.

وواصل :” اللاعبون الذين لا يبدأون المواجهة بصفة أساسية يكون لهم الخيار بأداء عمليات الإحماء في الملعب أو الصالة الرياضية”.