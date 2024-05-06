أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال

علق يايلسة مدرب فريق الأهلي على الخسارة أمام الهلال في دوري روشن.

وقال :” بطبيعة الحال خسارة محبطة، في الشوط الأول أتيحت لنا العديد من الفرص لإنهاء المواجهة، وفي الشوط الثاني الهلال لديه حلول كبيرة في كل مركز”.

وتابع :” تطورنا كثيرا عن مواجهة الذهاب أمام الهلال وفي الشوط الثاني سارت الأمور إلى ما سارت إليه”.

وواصل :” عدم استغلال الفرص وإنهاء المواجهة جعلنا نخسر، أمام فريق مثل الهلال يجب أن تلعب الشوطين كاملة وتستغل الفرص لكي تنتصر”.

وأضاف :” أي موسم يوجد فيه مباريات غير متوقعة، كمدير فني أرى التطور وأقيسه أسبوع بعد أسبوع، لعبنا أمام ضمك وقدمنا مواجهة على أعلى مستوى، أمام الهلال كم فريق لعب مثلما لعبنا في الشوط الأول ؟”.