ميدياثون الحج والعمرة 2024 تختتم فعالياتها وتُكرم الفائزين

منح مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، الجوائز للفرق الفائزة في مسابقة “ميدياثون الحج والعمرة” لعام 2024، خلال الحفل المقام في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وقد حضر المناسبة الأمير خالد بن طلال بن بدر، الأمين العام للمكتبة، بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية والمهنيين والمختصين في المجال الإعلامي.

وقد سجل في المسابقة لهذا العام أكثر من 1300 فريقاً من أنحاء المملكة المختلفة، وتأهلت 30 فريقاً فقط للمنافسة التي تضمنت ثلاثة مسارات هي صناعة المحتوى الإبداعي واللغات والترجمة والخدمات والتسهيلات الإعلامية.

وتم الإعلان عن المرحلتين القادمتين للفرق المتأهلة من ميدياثون، “التأهيل” و “التجسير”.. وتُعنيان ببناء خطط العمل والصرف، وربط جميع الفرق المتأهلة بالجهات ذات العلاقة من منظومتي الإعلام والحج والعمرة، لدعم الفرق في تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع.