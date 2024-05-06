مطار الملك خالد الدولي يُدشن مسارا جويا جديدا يربط الرياض ببكين

أعلنت شركة مطارات الرياض، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، عن تدشين مسار جوي جديد يربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين.

وسيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعية على هذا المسار الجديد من قبل شركة طيران الصين، بدءًا من 6 مايو الجاري.

ويهدف هذا الربط إلى تمكين المزيد من السياح الصينيين من زيارة المملكة واكتشاف وجهاتها السياحية المتنوعة، وتعزيز فرص الاستثمار المتاحة.

يُسهم افتتاح هذا المسار الجوي الجديد في تحقيق أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، والتي تسعى إلى زيادة عدد الوجهات التي تربطها السعودية جويًا إلى أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطارًا.