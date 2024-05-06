كريستال بالاس يحقق رقما تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

حقق فريق كريستال بالاس فوزا عريضا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، بختام مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “سيلهرست بارك

اكتفى كريستال بالاس بتسجيل هدفين في كل شوط بعد أداء سلبى من مانشستر يونايتد، وافتتح مايكل أوليز التسجيل لأصحاب الملعب في الدقيقة 12 وأضاف ماتيتا الهدف الثانى في الدقيقة 40.

وفى الشوط الثانى سجل المدافع ميتشل الهدف الثالث في الدقيقة 58 واختتم أوليز رباعية فريقه بهدفه الشخصى الثانى في الدقيقة 66، وأهدر كريستال بالاس العديد من الفرص المحققة لتنتهى المباراة برباعية نظيفة.

ولأول مرة في التاريخ يحقق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بالدورى الإنجليزى حيث انتهت مباراة الذهاب في أولد ترافورد بفوز الفريق اللندنى بهدف دون رد.