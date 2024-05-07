الزعاق: التغيرات المناخية أثرت سلبًا على أوروبا وإيجابًا على منطقتنا العربية

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق،

أن الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال الفترة الماضية طبيعية ومعتادة.

ونفى الزعاق خلال برنامج “توقيت” على قناة “العربية” أن تكون التدخلات البشرية هي المتحكم فيها أو في ماهيتها سواء من ناحية كمية التهاطل أو مكان الهطول.

التغيرات المناخية :

تؤثر سلباً على أوروبا

وإيجاباً على الدول العربية

وهذا التأثير له أبعاد حسب التأثير في جميع مناح الحياة

pic.twitter.com/71VWzlkbzM — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 7, 2024

وأشار إلى أن المستغرب من الأمطار يأتي على فترات متباعدة أو متقاربة، موضحًا أن التغيرات المناخية من صميم الكون منذ بدايته لكن العلماء لم يكتشفوها إلا في العصور الحديثة.

واستشهد بالتغيرات المناخية التي حلت بالجزيرة العربية، التي مرت بعصور الجليد والسافانا والتصحر، وهو ما حدث بأي بقعة على الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن دليل ذلك أن مناخ أوروبا الآن يقترب من السلبية، وسترتفع درجات حرارتها، وفي الجزيرة العربية يقترب من الإيجابية الجميلة وستنخفض درجات حرارتها.

وأوضح أنه حاليًا تستقر أجواء البرودة في عز الشتاء، وتستقر على حرارة في الصيف، وتكون التقلبات الجوية في الخريف والربيع.