مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المتطرفين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن شهود عيان قولهم إن مستعمرين دخلوا عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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وحولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودًا على دخول المصلين المسلمين.