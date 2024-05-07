“ستاندرد آند بورز” تصنف مجموعة الخليج للتأمين عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) اليوم الثلاثاء، استلامها تقرير من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني يؤكد حصول المجموعة على تصنيف (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق البيان، منحت وكالة ستاندرد أند بورز مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) هذا التصنيف استناداً على مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها كفاية رأس المال وتنوع أعمالها والمحفظة الاستثمارية المتحفظة ذات العوائد الاستثمارية المستقرة، ولائحة معيدي التأمين القوية التي تحد من أي مخاطر إئتمانية.

وقد منحت ستاندرد أند بورز مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) نظرة مستقبلية مستقرة نظراً لتوقعها بأن تحافظ الشركة على أدائها التشغيلي وكفاية رأس المال خلال العامين القادمين.