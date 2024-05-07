تحديد النطاق السعري لطرح “الأفق التعليمية” في سوق نمو

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الأفق التعليمية، تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل في السوق الموازية “نمو”.

وفق البيان المرسل لبورصة تداول اليوم الثلاثاء، فإنه تم تحديد النطاق السعري بين 48 إلى 54 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد 500 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 20.00% من رأس المال المصدر.

وقالت الشركة إن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ عدد (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد (124,990) سهم.

وستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين 12 مايو 2024 وتنتهي في تاريخ 20 مايو 2024.