“العربي للإنماء” ينضم إلى برنامج مؤسسة التمويل الدولية للإقراض المشترك

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

7 مايو 2024

“العربي للإنماء” ينضم إلى برنامج مؤسسة التمويل الدولية للإقراض المشترك

اقتصاد
“العربي للإنماء” ينضم إلى برنامج مؤسسة التمويل الدولية للإقراض المشترك

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية – عضو بمجموعة البنك الدولي – والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في بيان مشترك اليوم، انضمام الصندوق العربي إلى برنامج المؤسسة للإقراض المشترك.

وبرنامج مؤسسة التمويل يجمع البنوك التنموية من مختلف أنحاء العالم؛ لتسهيل وتوحيد عملية إعطاء القروض، مما يجعل الإجراءات أكثر انسيابية للجميع.

وكجزء من الاتفاقية، سيقوم الصندوق بتوظيف 500 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل في دول الصندوق الأعضاء.

ومنذ بداية البرنامج في عام 2010، تمكنت مؤسسة التمويل الدولية من توفير أكثر من 12 مليارات دولار، مما يبرز أهمية العمل المشترك في مجال تمويل المشاريع التنموي.

ويتماشى هذا التعاون مع أهداف كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية؛ لإيجاد فرص استثمارية ذات تأثير إيجابي في أكثر من 100 دولة، وبما يعود بالنفع على الشركاء في القطاع الخاص.

كما يتوافق كذلك أهداف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الإنمائية في الدول العربية.

وبانضمامه إلى البرنامج كثالث المشاركين من المنطقة العربية، يعمل الصندوق العربي مع مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات أخرى لدعم الشركات في الدول العربية بقروض تساعد في خفض الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في مستقبل مستدام وعادل للجميع.

يُشار إلى أن صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تركز على تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشاريع الاستثمار العامة والخاصة، وتقديم المنح والخبرات.

 

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