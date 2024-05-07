“العربي للإنماء” ينضم إلى برنامج مؤسسة التمويل الدولية للإقراض المشترك

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية – عضو بمجموعة البنك الدولي – والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في بيان مشترك اليوم، انضمام الصندوق العربي إلى برنامج المؤسسة للإقراض المشترك.

وبرنامج مؤسسة التمويل يجمع البنوك التنموية من مختلف أنحاء العالم؛ لتسهيل وتوحيد عملية إعطاء القروض، مما يجعل الإجراءات أكثر انسيابية للجميع.

وكجزء من الاتفاقية، سيقوم الصندوق بتوظيف 500 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل في دول الصندوق الأعضاء.

ومنذ بداية البرنامج في عام 2010، تمكنت مؤسسة التمويل الدولية من توفير أكثر من 12 مليارات دولار، مما يبرز أهمية العمل المشترك في مجال تمويل المشاريع التنموي.

ويتماشى هذا التعاون مع أهداف كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية؛ لإيجاد فرص استثمارية ذات تأثير إيجابي في أكثر من 100 دولة، وبما يعود بالنفع على الشركاء في القطاع الخاص.

كما يتوافق كذلك أهداف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الإنمائية في الدول العربية.

وبانضمامه إلى البرنامج كثالث المشاركين من المنطقة العربية، يعمل الصندوق العربي مع مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات أخرى لدعم الشركات في الدول العربية بقروض تساعد في خفض الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في مستقبل مستدام وعادل للجميع.

يُشار إلى أن صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تركز على تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشاريع الاستثمار العامة والخاصة، وتقديم المنح والخبرات.