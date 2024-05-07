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  • 10 - 11
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

7 مايو 2024

الموارد البشرية تطلق خدمة “أجير الحج” لتوظيف عمالة بعقود موسمية

محليات
الموارد البشرية تطلق خدمة “أجير الحج” لتوظيف عمالة بعقود موسمية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “أجير الحج” لهذا العام 1445 هـ، والتي تهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من توظيف قوى عاملة مؤهلة بعقود موسمية خلال فترة الحج.

وتدعو الوزارة الأفراد من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون بالعمل في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج إلى تقديم طلباتهم ورفع السير الذاتية الخاصة بهم عبر منصة “باب أجير” الإلكترونية التي توفر ملتقى لأصحاب العمل والباحثين عن العمل لبحث الفرص المتاحة والاستفسار عنها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل مؤقتة خلال موسم الحج، كما تأتي ضمن الخطط الهادفة لتعزيز خدمات الحجاج وتحسين تجربتهم خلال الموسم المقدس.

وتشترط الوزارة على المنشآت الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة لإصدار تصاريح العمل الموسمية، وتؤكد على وجوب التزام الجميع بالشروط والضوابط المحددة والمتفق عليها.

ويمكن للمنشأة عرض الوظائف الشاغرة لديها خلال موسم الحج عبر منصة “أجير الحج” ويمكن للراغبين في العمل الاطلاع عليها والتقدم لها.

وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق عدة أهداف منها زيادة مرونة القوى العاملة، وتعزيز كفاءة السوق، وتحقيق تنوع العمالة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

وتتوفر خدمة “أجير الحج” إلكترونياً وبشكل سهل وسريع عبر موقع https://www.ajeer.com.sa/ ، وتتيح الفرصة أمام المنشآت والأفراد للاستفادة من خدماتها وعروضها.

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