متجهة إلى مصر.. جنوح سفينة يغلق مضيق البوسفور في تركيا

أعلنت السلطات التركية، عن جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا ومتجهة إلى مصر، في مضيق البوسفور، ما أدى إلى إغلاق المضيف.

وأكدت السلطات التركية، إغلاق مضيق البوسفور الذي يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط، أمام حركة الملاحة.

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وأوضحت السلطات التركية، أن السفينة تحمل اسم “أليكسيس” وكانت في طريقها إلى مصر وتحمل منتجات غذائية من أوكرانيا.

وتعرضت السفينة لعطل في محركها عند خروجها من الممر المائي، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ لتحريك السفينة وفتح الممر المائي أمام حركة السفن.