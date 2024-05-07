استشاري: التنمر في المدارس يصيب الأطفال بأمراض مُزمنة

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور أحمد الألمعي، من خطورة التنمر بين الأطفال داخل المدارس، مؤكدًا أنه يوجد وصمة اجتماعية لأي طفل مصاب بمرض.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “تشيك أب” عبر “العربية FM” أنه من المهم أن يلاحظ الأهالي الأطفال المصابين بالربو عند حدوث أي تغيير في سلوكهم فقد يكون ذلك بسبب المرض أو بسبب التنمر في المدارس.

ودعا إلى ضرورة التنبه في المدارس حيث يجب أن تكون بيئة المدرسة آمنة وخالية من التنمر، حيث أن الصدمة النفسية قد تستمر لفترة طويلة لما للتنمر من آثار نفسية عميقة على الأطفال حيث أنه يؤدي إلى أمراض مزمنة.