ضبط 13 مخالفاً وإحباط تهريب 420 كيلو قات في جازان

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 195 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأكد حرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وفي قطاع العارضة بمنطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.