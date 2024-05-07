أمازون تعلن عن استثمار 9 مليارات دولار بسنغافورة

أعلنت شركة أمازون، أنها ستضاعف حجم استثماراتها في سنغافورة عبر استثمار 9 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة في سنغافورة، لتعزيز قدراتها في مجال الحوسبة السحابية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الحوسبة السحابية، أي تخزين البيانات من بُعد، وتعزيز أنشطتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من عام 2023، أنها ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.

كما أكدت في يناير الماضي أنها ستستثمر نحو 13.5 مليار دولار في اليابان لتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالحوسبة السحابية مع حلول عام 2027.