4700 تلميذ ينضمون لـ”فصول موهبة” في 170 مدرسة

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  • 7 - 9
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    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
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فريق التحرير

7 مايو 2024

4700 تلميذ ينضمون لـ”فصول موهبة” في 170 مدرسة

محليات
4700 تلميذ ينضمون لـ”فصول موهبة” في 170 مدرسة

أنهت إدارة الشراكة مع المدارس بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أعمال توزيع الطلبة المقبولين في برنامج “فصول موهبة” للعام الدراسي المقبل 2024 – 2025.

وكانت صفحة البرنامج على موقع “موهبة” أتاحت على مدار شهر التسجيل، وتجاوز عدد الطلبة المرشحين لبرنامج فصول موهبة 10 آلاف طالب وطالبة.

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وتقدم للالتحاق بالبرنامج عبر نظام التسجيل الخاص بالبرنامج قرابة 5000 طالب وطالبة، وبلغ عدد المقبولين منهم 4700، تنافسوا على المقاعد الدراسية المتاحة في مدارس الشراكة بمدن السعودية.

بدوره، أوضح وأشار مدير إدارة الشراكة مع المدارس في “موهبة” عيسى الفيفي أنه تم توزيع الطلبة المقبولين بناء على خوارزمية واضحة، تضمن تحقيق الرغبة الأولى للطلبة المحققين للدرجة الأعلى في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، مع إتاحة الخيارات لجميع الطلبة أثناء التقديم.

وأشار الفيفي، إلى أنه تم توزيعهم بالمفاضلة بينهم تم توزيعهم على المدارس، وفقًا لدرجاتهم في المقياس، وحسب الرغبات المدخلة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم على نظام التسجيل.

وأضاف أن عدد الطلبة المتوقع في برنامج فصول موهبة للعام الدراسي المقبل سيبلغ 10,500 طالب وطالبة، بنسبة زيادة 22% في عدد الطلبة المقبولين مقارنة بالعام الماضي.

وتابع أنه جرى توزيعهم على 170 مدرسة، بزيادة 17 مدرسة جديدة على العام الماضي، موزعة في 14 مدينة من مدن السعودية، مشيراً إلى سعي “موهبة” لتوفير مقاعد إضافية، ليشمل القبول جميع الطلبة في قوائم الانتظار.

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من جهتها، أكدت إدارة الشراكة مع المدارس في “موهبة” على ضرورة قيام جميع الطلبة المقبولين بمراجعة المدارس التي تم قبولهم فيها، لتأكيد موافقتهم واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة الزمنية المحددة، تزامناً مع قيام إدارة الشراكة، بمتابعة استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين في فصول موهبة للعام الدراسي المقبل مع المدارس الشريكة في البرنامج، من خلال الأخصائيين في الإدارة، لضمان تسكين جميع الطلبة في مدارسهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

يذكر أن برنامج “فصول موهبة” انطلق في العام الدراسي 2009/2010 م، وينفذ بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة التربوية والتعليمية، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطلبة الموهوبين في المراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة، بالإضافة إلى المناهج المعتمدة من قبل وزارة التعليم، ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدراتهم وتنمية مواهبهم.

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وتقدم موهبة للمدارس الشريكة، مجموعة من الخدمات تشمل: البرامج التدريبية والاستشارات التعليمية والمناهج الإضافية، إلى جانب تزويد تلك المدارس بمجموعة متميزة من الطلبة الموهوبين ما يرفع مستوى الأداء العام فيها.

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