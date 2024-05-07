“تعليم القصيم” ينتزع ميدالية ذهبية من 1000 اختراع لـ40 دولة في مسابقة عالمية بجنيف

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم إنجازًا عالميًا مميزًا بحصولها على ميدالية “ذهبية” في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف، سويسرا.

وقد شاركت الإدارة بأكثر من 1000 اختراع من 40 دولة مختلفة في هذا المعرض الدولي في نسخته الـ 49.

تأتي هذه الإنجازات كجزء من مسيرة النجاح التي تحققت في مجال التعليم في القصيم، حيث تستمر الإدارة في تحقيق النجاحات المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

وقد حصل الطالب عبدالعزيز بن رجاء الحربي، من الصف الأول ثانوي بمجمع الأمير سلطان للموهوبين في مدينة بريدة، على الميدالية الذهبية في مجال الهندسة البيئية.

استندت فكرة اختراع الطالب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية في المناطق الحارة.

وقد قدم الطالب نظام تبريد باستخدام مادة متغيرة الطور المحسنة بمواد النانو، تعمل على امتصاص الحرارة وتبريد البطاريات، مما يساهم في تحسين أداء السيارات الكهربائية في المناطق ذات الأجواء الحارة.

عبر الطالب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز العالمي وأشار إلى دور المعلمين والبيئة التعليمية الإيجابية التي ساعدته على تحقيق هذا النجاح.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تتويج لمسيرته في المشاركة في العديد من البطولات المحلية والدولية.