“تعليم القصيم” ينتزع ميدالية ذهبية من 1000 اختراع لـ40 دولة في مسابقة عالمية بجنيف

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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

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    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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فريق التحرير

7 مايو 2024

“تعليم القصيم” ينتزع ميدالية ذهبية من 1000 اختراع لـ40 دولة في مسابقة عالمية بجنيف

منوعات
“تعليم القصيم” ينتزع ميدالية ذهبية من 1000 اختراع لـ40 دولة في مسابقة عالمية بجنيف

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم إنجازًا عالميًا مميزًا بحصولها على ميدالية “ذهبية” في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف، سويسرا.

وقد شاركت الإدارة بأكثر من 1000 اختراع من 40 دولة مختلفة في هذا المعرض الدولي في نسخته الـ 49.

تأتي هذه الإنجازات كجزء من مسيرة النجاح التي تحققت في مجال التعليم في القصيم، حيث تستمر الإدارة في تحقيق النجاحات المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

وقد حصل الطالب عبدالعزيز بن رجاء الحربي، من الصف الأول ثانوي بمجمع الأمير سلطان للموهوبين في مدينة بريدة، على الميدالية الذهبية في مجال الهندسة البيئية.

استندت فكرة اختراع الطالب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية في المناطق الحارة.

وقد قدم الطالب نظام تبريد باستخدام مادة متغيرة الطور المحسنة بمواد النانو، تعمل على امتصاص الحرارة وتبريد البطاريات، مما يساهم في تحسين أداء السيارات الكهربائية في المناطق ذات الأجواء الحارة.

عبر الطالب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز العالمي وأشار إلى دور المعلمين والبيئة التعليمية الإيجابية التي ساعدته على تحقيق هذا النجاح.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تتويج لمسيرته في المشاركة في العديد من البطولات المحلية والدولية.

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