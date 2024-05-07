الأمم المتحدة: المساعدات محجوبة عن غزة بعد إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

أكدت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المعبرين الرئيسيين إلى قطاع غزة (رفح وكرم أبو سالم) ما زالا مغلقين، موضحين أن إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة يحجب المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.

وأشارت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلى أنه لا يوجد بقطاع غزة سوى عدد قليل للغاية من المتاجر.

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بدوره، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ينس لايركه، إن إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم في إطار عمليتها العسكرية في مدينة رفح الحدودية.

وأضاف لايركه، أن وكالات الأمم المتحدة ليس لديها سوى مخزونات قليلة جدًا داخل قطاع غزة نظرًا لاستهلاك الإمدادات الإنسانية أولا بأول.

وأشار المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إلى أن منع دخول الوقود إلى غزة لفترة طويلة يقضي على عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم الثلاثاء، ومنعت عبور المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار عملية عسكرية محدودة أطلقتها إسرائيل في رفح.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية، معبر كرم أبو سالم، منذ الأحد الماضي، بعد استهداف صاروخي لتجمع لجنود الاحتلال في محيط المعبر.