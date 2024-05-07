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فريق التحرير

7 مايو 2024

منظومة النقل تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 2024

محليات
منظومة النقل تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 2024

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن جاهزية مرافق وخدمات النقل المختلفة في البلاد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1445 هـ/2024 م.

ويتضمن ذلك توفير خيارات متعددة للتنقل داخل المملكة وإلى الأماكن المقدسة والمشاعر الدينية، وتعزيز الإجراءات الصحية ووقائية لضمان سلامة الحجاج.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص ست مطارات رئيسية في جدة والمدينة والطائف والرياض وينبع والدمام، وتسيير أكثر من 7,700 رحلة جوية بطاقة استيعابية تبلغ 3,4 ملايين مقعد.

استعدادات جوية

ويشمل ذلك تجهيز مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار الأمير عبد المحسن في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

أما شركة “مطارات القابضة” فقد أشارت إلى استكمال استعداداتها لتشغيل صالات الركاب في المطارات المخصصة لخدمات الحجاج، والبالغ عددها 13 صالة في ستة مطارات. وتم تجهيز أكثر من 21 ألف موظف وموظفة يعملون على تقديم الخدمات للحجاج في مجالات متنوعة، بما في ذلك خدمة “مسافر بلا حقيبة” التي تسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات سفرهم من مقر الإقامة والحصول على بطاقات الصعود للطائرة قبل الموعد المحدد للرحلة بـ 24 ساعة.

وأكد الخطوط الجوية السعودية عن تخصيص أكثر من 1,2 مليون مقعد على متن طائراتها لنقل الحجاج من مختلف دول العالم، وتجهيز 150 طائرة مهيأة لنقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، كما أشارت الشركة إلى جهودها لتوفير بيئة صحية ومريحة على متن الطائرات لراحة المسافرين.

استعددادات خطوط السكك الحديدية

وفي سياق متصل، قالت خطوط السكك الحديدية السعودية إنها أعدت أكثر من 2,000 رحلة لقطار المشاعر المقدسة، وعملت على تشغيل 17 قطارا في التنقل بين منى ومزدلفة وعرفات، وكذلك إتاحة قطار الحرمين السريع الذي يتكون من 35 قطارا و 5 محطات ويقدم خدماته خلال موسم الحج. وتستخدم الشركة تطبيقات ذكية ورمز استجابة سريعة لتسهيل عمليات تفويج الحجاج من منى إلى عرفات.

وتتولى الهيئة العامة للموانئ مهام استقبال السفن وتقديم الخدمات لحجاجبيت الله الحرام، حيث تقوم بتقديم خدمات المناولة والتفريغ والتخليص الجمركي للحاويات والبضائع المختلفة. وتستقبل أكثر من 10 آلاف حاج قادمين بحراً عبر ميناء جدة الإسلامي، وتعمل على ضمان سلاسة تدفق البضائع والحاويات وحصول الحجاج على خدمات مميزة.

النقل البري

وعلى صعيد النقل البري، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تهيئة أكثر من 27 ألف حافلة وتوفير خمسة آلاف سيارة أجرة، وتحديد مسارات مخصصة لحركة الحافلات وتوزيع مواقعها في أماكن تواجد الحجاج.

ويتم رصد مدى التزام شركات النقل بالشروط والتدابير الصحية المتبعة خلال موسم الحج، وتوفير تطبيق “أجرة” وخدمة حجز سيارات الأجرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي ذلك ضمن مساعي السعودية لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر، والعمل على تعزيز جودة الحياة والرفاهة لهم طيلة فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

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