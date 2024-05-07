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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

7 مايو 2024

انخفاض صافي أرباح “صافولا” السعودية في الربع الأول بنسبة 11.2%

اقتصاد
انخفاض صافي أرباح “صافولا” السعودية في الربع الأول بنسبة 11.2% صافولا السعودية

شهدت مجموعة “صافولا” انخفاضًا في صافي أرباحها للربع الأول من عام 2024 بنسبة 11.2% ليصل إلى348.71 مليون ريال تقريبًا مقابل أرباح وصلت إلى 392.75 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، شهدت أرباح المجموعة ارتفاعًا بنسبة 53.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي سجل أرباحًا تقدر بنحو 227.05 مليون ريال.

وأرجع البيان الصادر عن الشركة على “تداول السعودية” سبب الانخفاض في صافي الأرباح على أساس سنوي في الربع الأول إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع أرباح قطاع التصنيع الغذائي الذي حقق صافي ربح يقدر بمبلغ 205 ملايين ريال في الربع الأول من عام 2024 مقابل258 مليون ريال سجلها القطاع في الربع الأول من عام 2023.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى الخسائر الناجمة عن أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديداً انخفاض قيمة الجنية المصري خلال الربع الأول من عام 2024 والتي قدرت بحوالي 109 ملايين ريال.

وأضاف البيان أن تأثيرات الربع الأول من عام 2023 تضمنت كسبًا رأسماليًا بقيمة 18.5 مليون ريال نتيجة التخارج من استثمار في شركة “صافولا المغرب” واسترداد رسوم جمركية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية بقيمة 23.3 مليون ريال.

كما أشار البيان إلى ارتفاع المصروفات الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الأول.

على الرغم من الانخفاض في صافي الأرباح، شهد قطاع التجزئة تحسنًا ملحوظًا في أدائه خلال الربع الأول من عام 2024، إذ تحول من تسجيل خسارة بقيمة 14 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 إلى تحقيق ربح صافية بقيمة 33 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.

وأرجعت الشركة هذا التحسن إلى الاستثمارات المستمرة في برنامج تحسين تجربة العملاء (CXR).

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