كرة مارادونا الذهبية للبيع فى مزاد بفرنسا

سيتم طرح الكرة الذهبية التي حصل عليها النجم الارجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا في مزاد علني في يونيو المقبل بدار أجوت للمزادات في فرنسا.

وكشف الدار الفرنسية أن كأس الكرة الذهبية التي حصل عليها دييجو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 ستعرض للبيع في مزاد علني في فرنسا الشهر المقبل، وهي أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، وبينما لم تُحدد قيمتها حتى الآن، فإن دار المزادات تتوقع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في السادس من يونيو المقبل.

وقد تم بيع القميص الذي ارتداه في ذلك اليوم، بالإضافة إلى الكرة التي لعب بها المباراة في مزاد سابق.

مارادونا حصل علي الكرة الذهبية عام 86 بعدما قاد منتخب بلاده الارجنتين للفوز بكأس العالم في المكسيك وهي البطولة الأشهر التي احرز خلالها مارادونا هدفه التاريخي في مرمي إنجلترا بيده.