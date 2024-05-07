التأمين الثقافي للتراث.. صون للتاريخ والإرث الحضاري السعودي

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  • معارض
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

7 مايو 2024

التأمين الثقافي للتراث.. صون للتاريخ والإرث الحضاري السعودي

مقالات متخصصة
التأمين الثقافي للتراث.. صون للتاريخ والإرث الحضاري السعودي

الوئام- خاص

صباح فارسي – كاتبة وأديبة ولها العديد من الإصدارات الأدبية والقصصية

تُحقّق السعودية استفادة كبيرة من التأمين الثقافي بحماية وصيانة التراث الثقافي والتاريخي للبلاد؛ مثل المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمعالم الثقافية المهمة، ويعدّ منتج “التأمين الثقافي” الذي أطلقته وزارة الثقافة، بالتنسيق مع هيئة التأمين السعودية، وسيلة مهمة لحماية الأصول الثقافية بكل أشكالها.

ويمكن للسعودية من خلال المشروع، تقديم حماية مالية ضد أي أحداثٍ غير متوقّعة قد تؤثّر سلبا على هذا التراث، مما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد للأجيال القادمة.

ويُمكن للتأمين الثقافي -بالإضافة إلى ذلك- أن يُشجّع على التنمية السياحية، حيث تعزّز الثقافة والتراث السعودي جاذبية البلاد كوجهة سياحية، وبالتالي، يمكن أن يؤدي الاستثمار في حماية وصيانة التراث الثقافي إلى زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويحظى الحفاظ على الأصول والتراث السعودي بقيمة مهمّة على العديد مِن الأصعدة؛ أولا: تعتبر الأصول الثقافية والتراثية جزءا لا يتجزّأ من الهوية الوطنية للسعودية، ويعزّز الحفاظ عليها الانتماء والفخر الوطني.

ثانيا: يُسهِم الحفاظ على التراث الثقافي في تعزيز السياحة الثقافية وتنويع قواعد الاقتصاد، ممّا يعزّز التنمية المُستدامة.

وأخيرا، يُسهم الحفاظ على الأصول الثقافية في نقل المعرفة والتاريخ للأجيال القادمة، ممّا يحافظ على الروابط بين الماضي والحاضر ويعزّز الوعي التاريخي والثقافي.

ويستطيع الفرد الاستفادة من جهود حماية الأصول والتراث الثقافي في السعودية بعدّة طرق، منها:

التعلّم والاستكشاف: يمكن للأفراد استغلال المواقع التاريخية والثقافية المحمية للتعلّم والاستكشاف وفَهم الثقافة والتاريخ السعودي بشكل أفضل.

المشاركة في الفعاليات الثقافية: يستطيع الأفراد من خلال حضور المهرجانات والمعارض الثقافية، الاستمتاع بالفنون والثقافة السعودية والتفاعل مع المجتمع المحلي.

الترويج للسياحة المحلية: يمكن للأفراد دعم السياحة المحلية من خلال زيارة المواقع التاريخية والثقافية ونشر تجاربهم، مما يُسهم في تعزيز الوعي بالتراث وتحفيز الزوّار المحليين والدوليين.

المُساهمة في الحفاظ على التراث: على الأفراد المساهمة في جهود حماية الأصول والتراث الثقافي، من خلال المشاركة في الفعاليات التطوّعية أو الدّعم المادي لبرامج الحفاظ والترميم.

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