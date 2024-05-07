مفاجأة في متوسط الأعمار المتوقعة حسب منطقة السكن عالميًا

قال موقع “visual capitalist” الكندي إن متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة متوقع أن يتجاوز 80 عامًا في معظم المناطق العالم بحلول عام 2050، وذلك ووفقًا للتوقعات السكانية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأضاف: “في بداية القرن الـ19، لم يكن متوسط ​​العمر المتوقع في أي دولة يتجاوز 40 عامًا، وكان قسم كبير من سكان العالم يعانون من الفقر الشديد، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، ونقص الصرف الصحي”.

وتابع: “بحلول عام 1950، كان متوسط ​​العمر المتوقع للمواليد الجدد في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وأجزاء من أمريكا الجنوبية يتجاوز 60 عامًا، بينما في مناطق أخرى، كان متوسط ​​العمر المتوقع للمواليد الجدد حوالي 30 عامًا فقط”.

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، قائلا: “في الفترة من 1950 إلى 2000، لوحظ تقدم كبير في آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.

معدل متوسط الأعمار حول العالم على مدار 100 عام:

أمريكا الشمالية:

1950: 68 عامًا

2000: 77 عامًا

2050: 84 عامًا

أمريكا اللاتينية:

1950: 49 عامًا

2000: 71 عامًا

2050: 84 عامًا

أوروبا:

1950: 63 عامًا

2000: 74 عامًا

2050: 84 عامًا

آسيا:

1950: 42 عامًا

2000: 68 عامًا

2050: 80 عامًا

أفريقيا:

1950: 38 عامًا

2000: 53 عامًا

2050: 68 عامًا

أستراليا وأوقيانوسيا:

1950: 61 عامًا

2000: 75 عامًا

2050: 82 عامًا