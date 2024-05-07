مفاجأة في متوسط الأعمار المتوقعة حسب منطقة السكن عالميًا

قال موقع “visual capitalist” الكندي إن متوسط العمر المتوقع عند الولادة متوقع أن يتجاوز 80 عامًا في معظم المناطق العالم بحلول عام 2050، وذلك ووفقًا للتوقعات السكانية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأضاف: “في بداية القرن الـ19، لم يكن متوسط العمر المتوقع في أي دولة يتجاوز 40 عامًا، وكان قسم كبير من سكان العالم يعانون من الفقر الشديد، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، ونقص الصرف الصحي”.
وتابع: “بحلول عام 1950، كان متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وأجزاء من أمريكا الجنوبية يتجاوز 60 عامًا، بينما في مناطق أخرى، كان متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد حوالي 30 عامًا فقط”.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، قائلا: “في الفترة من 1950 إلى 2000، لوحظ تقدم كبير في آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.
معدل متوسط الأعمار حول العالم على مدار 100 عام:
أمريكا الشمالية:
1950: 68 عامًا
2000: 77 عامًا
2050: 84 عامًا
أمريكا اللاتينية:
1950: 49 عامًا
2000: 71 عامًا
2050: 84 عامًا
أوروبا:
1950: 63 عامًا
2000: 74 عامًا
2050: 84 عامًا
آسيا:
1950: 42 عامًا
2000: 68 عامًا
2050: 80 عامًا
أفريقيا:
1950: 38 عامًا
2000: 53 عامًا
2050: 68 عامًا
أستراليا وأوقيانوسيا:
1950: 61 عامًا
2000: 75 عامًا
2050: 82 عامًا