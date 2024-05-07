فينسيوس مرشح للفوز بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، تم وضعه في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية “بالون دور” المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، بأنه تم وضع فينيسيوس جونيور بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه في حال تمكن فينسيوس من الفوز بدوري أبطال أوروبا رفقة نادي ريال مدريد ومواصلة تسجيل الأهداف المهمة، سينافس بقوة على الجائزة.

وساهم فينسيوس جونيور بشكل كبير في وصول نادي ريال مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.