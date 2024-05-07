14 مليار ريال قيمة عمليات نقاط بيع في السعودية خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 28 أبريل – 04 مايو 2024م , 214.543.000 عملية، بقيمة 14.473.512.000 ريال، مقابل 10.851.631.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.089.000 بقيمة 814.409.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.616.000 بقيمة 344.652.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 187.000 بقيمة 206.364.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.302.000 بقيمة 251.746.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.556.000 بقيمة 972.469.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.941.000 بقيمة 945.859.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.306.000 بقيمة 306.708.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 823.000 بقيمة 324.853.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.162.000 بقيمة 91.258.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 239.000 بقيمة 278.494.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 26.009.000 بقيمة 1.803.940.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.611.000 بقيمة 293.506.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 60.778.000 بقيمة 2.090.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 49.636.000 بقيمة 2.421.625.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.422.000 بقيمة 134.284.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.231.000 بقيمة 811.977.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 32.633.000 بقيمة 2.380.894.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 65.479.000 بقيمة 4.714.315.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.578.000 بقيمة 545.278.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.857.000 بقيمة 551.006.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 5.152.000 بقيمة 314.363.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4.117.000 بقيمة 253.147.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.406.000 بقيمة 197.384.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.819.000 بقيمة 328.674.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.556.000 بقيمة 393.242.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.619.000 بقيمة 677.305.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 24.984.000 بقيمة 1.979.636.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 75.976.000 بقيمة 4.519.161.000 ريال.