14 مليار ريال قيمة عمليات نقاط بيع في السعودية خلال أسبوع

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

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فريق التحرير

7 مايو 2024

14 مليار ريال قيمة عمليات نقاط بيع في السعودية خلال أسبوع

اقتصاد
14 مليار ريال قيمة عمليات نقاط بيع في السعودية خلال أسبوع البنك المركزي السعودي

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 28 أبريل – 04 مايو 2024م , 214.543.000 عملية، بقيمة 14.473.512.000 ريال، مقابل 10.851.631.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.089.000 بقيمة 814.409.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.616.000 بقيمة 344.652.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 187.000 بقيمة 206.364.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.302.000 بقيمة 251.746.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.556.000 بقيمة 972.469.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.941.000 بقيمة 945.859.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.306.000 بقيمة 306.708.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 823.000 بقيمة 324.853.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.162.000 بقيمة 91.258.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 239.000 بقيمة 278.494.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 26.009.000 بقيمة 1.803.940.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.611.000 بقيمة 293.506.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 60.778.000 بقيمة 2.090.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 49.636.000 بقيمة 2.421.625.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.422.000 بقيمة 134.284.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.231.000 بقيمة 811.977.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 32.633.000 بقيمة 2.380.894.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 65.479.000 بقيمة 4.714.315.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.578.000 بقيمة 545.278.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.857.000 بقيمة 551.006.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 5.152.000 بقيمة 314.363.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4.117.000 بقيمة 253.147.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.406.000 بقيمة 197.384.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.819.000 بقيمة 328.674.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.556.000 بقيمة 393.242.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.619.000 بقيمة 677.305.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 24.984.000 بقيمة 1.979.636.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 75.976.000 بقيمة 4.519.161.000 ريال.

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