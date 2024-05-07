مداهمة أمنية تسقط وكرًا لترويج المخدرات في عسير

قبضت وحدات المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة عسير على 3 أشخاص يروجون المواد المخدرة.

ضُبطت بحوزة المتهمين الثلاثة على كمية 86 كيلوجرامًا من مادة الحشيش و282 جرامًا من مادة الإمفيتامين المخدرتين، وذلك داخل استراحة اتخذوها وكرًا لتجارتهم.

كما ضُبطت بحوزتهم 3 أسلحة نارية و199 طلقة نارية حية مخبأة بمركباتهم، ومبلغ 33 ألفًا و500 ريال، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشر حساب مكافحة المخدرات مقطع فيديو أظهر عملية المداهمة الأمنية والقبض على المتهمين الثلاثة.