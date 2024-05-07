الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل رسالة خطية من خادم الحرمين وولي العهد لملك المغرب

استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في القصر الملكي بالدار البيضاء اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، لجلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقام الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز بتسليم رسالة خطية إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقد حمل الملك محمد السادس، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما رحب الملك محمد السادس بالأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.